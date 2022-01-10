Счет для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР открыт в Нижнем Новгороде Общество

Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" открыло счет для сбора средств на приобретение товаров первой необходимости и продуктов питания для отправки в места размещения беженцев из ДНР и ЛНР.

Как сообщает пресс-служба НРО партии, такое поручение дал губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

В сборе средств могут принять участие все желающие. Добровольные взносы и пожертвования перечисляются на специальный расчетный счет.

Участие в сборе денежных средств для помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР примут члены фракций и депутатских объединений "Единой России" в Государственной Думе РФ, Законодательном собрании Нижегородской области, представительных органах власти местного самоуправления, члены регионального политического совета и Президиума регионального политического совета партии "Единая Россия".

Также в региональной общественной приемной "Единой России", которая находится по адресу: ул. Рождественская, 38, открыт пункт сбора предметов первой необходимости для жителей ЛНР и ДНР. С 19 февраля приемная будет работать с 8.00 до 20.00.

Реквизиты счета:

Юридическое название: Благотворительный фонд "Купно за едино"

ИНН: 5260471160

КПП: 526001001

Наименование банка: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г.Нижний Новгород

Расчетный счет: 40703810642000002718

БИК: 042202603

Корреспондентский счет: 30101810900000000603

Назначение платежа: добровольное пожертвование

Напомним, Глеб Никитин сообщил, что Нижегородская область 19 февраля направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса. Также регион готов оказать помощь и другим субъектам РФ, куда прибудет самое большое число жителей Донбасса.

Сейчас в регионе создан оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР готова принять Нижегородская область.