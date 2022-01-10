Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Более 50 тысяч га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 февраля 2022 21:48  [223] Набор волонтеров для помощи эвакуированным жителям Донбасса идет в Нижегородской области
21 февраля 2022 19:09  [258] Снижение количества вызовов в службу "112" отмечено в Нижегородской области
21 февраля 2022 18:58  [239] Поручни и ручки в автобусах НПАТ ежедневно обрабатываются антисептиками
21 февраля 2022 18:41  [273] Жители Канавинского района сдали 14 литров крови в рамках донорской акции
21 февраля 2022 18:34  [261] Операция "Злостный должник" пройдёт на дорогах Нижегородской области с 21 по 28 февраля
21 февраля 2022 18:22  [279] Около 4 тысяч кубометров воды было откачано с улиц Нижнего Новгорода за прошедшие выходные
21 февраля 2022 17:57  [261] Нижегородский водоканал: Число похищенных люков увеличилось на 25% в 2021 году
21 февраля 2022 17:44  [272] Глеб Никитин: "Переселенцы из Донбасса – это женщины и дети"
21 февраля 2022 16:45  [370] Нижегородский мясоперерабатывающий комплекс будет расширен за 4,5 млрд рублей
21 февраля 2022 15:53  [296] Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода собрали гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса
Общество

Счет для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР открыт в Нижнем Новгороде

19 февраля 2022 00:02  [1684] Общество

Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" открыло счет для сбора средств на приобретение товаров первой необходимости и продуктов питания для отправки в места размещения беженцев из ДНР и ЛНР.

Как сообщает пресс-служба НРО партии, такое поручение дал губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

В сборе средств могут принять участие все желающие. Добровольные взносы и пожертвования перечисляются на специальный расчетный счет.

Участие в сборе денежных средств для помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР примут члены фракций и депутатских объединений "Единой России" в Государственной Думе РФ, Законодательном собрании Нижегородской области, представительных органах власти местного самоуправления, члены регионального политического совета и Президиума регионального политического совета партии "Единая Россия".

Также в региональной общественной приемной "Единой России", которая находится по адресу: ул. Рождественская, 38, открыт пункт сбора предметов первой необходимости для жителей ЛНР и ДНР. С 19 февраля приемная будет работать с 8.00 до 20.00.

Реквизиты счета:
Юридическое название: Благотворительный фонд "Купно за едино"
ИНН: 5260471160
КПП: 526001001
Наименование банка: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г.Нижний Новгород
Расчетный счет: 40703810642000002718
БИК: 042202603
Корреспондентский счет: 30101810900000000603
Назначение платежа: добровольное пожертвование

Напомним, Глеб Никитин сообщил, что Нижегородская область 19 февраля направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса. Также регион готов оказать помощь и другим субъектам РФ, куда прибудет самое большое число жителей Донбасса.

Сейчас в регионе создан оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР готова принять Нижегородская область.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Единая Россия партии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph