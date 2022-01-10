Прямая телефонная линия по профориентации пройдёт в Нижегородской области 25 февраля

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Управление по труду и занятости населения Нижегородской области организует 25 февраля прямую телефонную линию "Ориентир". К акции присоединятся все центры занятости населения региона, сообщили в ведомстве.
Согласно информации, специалисты ответят на вопросы нижегородцев об услугах службы занятости по профессиональной ориентации, о психологической поддержке и социальной адаптации безработных.
Звонки будут приниматься 25 февраля с 10:00 до 12:00 по телефону: 8 (831) 234-07-18, доб. 342.
Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещены на сайте ведомства и интерактивном портале нижегородской службы занятости населения.
Напомним, по итогам 2021 года были названы самые востребованные профессии в Нижегородской области. Так, почти 70% от общего количества заявленных на конец года вакансий составляют рабочие профессии.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартовал набор слушателей президентской программы подготовки управленческих кадров 2022-2023 учебного года.
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