Около 1000 беженцев из Донбасса прибудут в Нижегородскую область Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области подготовлены места для размещения эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, ожидается, что в регион с территории размещения в Ростовской области прибудет около 1 000 человек.

По приезду для жителей Донбасса будет организован подвоз до пунктов временного размещения.

"Мы сделали все необходимое для того, чтобы принимать и размещать людей. В первую очередь, будут задействованы объекты социальной инфраструктуры, соответствующие необходимым требованиям. Прибывшие в регион будут обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости", - отметил Глеб Никитин.

Как сообщает ТАСС, поезд, на котором прибудут беженцы, состоит из 20 вагонов. Он отправится из Таганрога. Жителей Донбасса - в основном детей и женщин - доставляют на вокзал автобусами. Состав до Нижнего Новгорода будут сопровождать волонтёры Общероссийского народного фронта.

Напомним, в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.