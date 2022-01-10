Юниорская команда "Торпедо" вышла в четвертьфинал первенства России Спорт

Фото: пресс-служба клуба

Юниорская команда "Торпедо" вышла в четвертьфинал первенства России. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Согласно информации, в 1/8 финала плей-офф нижегородцы трижды обыграли казанскую "Стрелу" (8:0, 10:1, 5:2).



Второй раунд игр на выбывание пройдет 26, 27 февраля и 5 марта. Соперником торпедовцев станет новочебоксарский "Сокол". Первые две игры состоятся на льду команды из Чувашии, третья - в Нижнем Новгороде.



В случае необходимости, четвертый и пятый матч пройдут 6 и 7 марта во Дворце спорта имени В.Коноваленко.

По итогам первого раунда плей-офф лучшими бомбардирами "Торпедо" стали Глеб Стафеев - 6 очков (5+1), Глеб Колосов - 6 (3+3) и Игорь Наумов - 6 (3+3).