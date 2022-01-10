Капремонт фасадов в четырех нижегородских районах планируется провести в 2022 году Общество

Радиусный дом в Автозаводском районе Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Капремонт фасадов в четырех нижегородских районах планируется провести в 2022 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Instagram-аккаунте.

Согласно информации, Юрий Шалабаев провел осмотр фасадов зданий в Нижегородском, Ленинском, Канавинском и Автозаводском районах. По его итогам были определены фасады, которые будут отремонтированы в текущем году. Критериями для отбора было состояние домов, их расположение, историческая и архитектурная ценность.

По словам мэра, среди них есть рядовые объекты, находящиеся на центральных улицах, а также знаковые для нижегородцев места. Так, будет отремонтирован радиусный дом в Автозаводском районе, являющийся памятником архитектуры федерального значения. Также будут отремонтированы и соседние дома, создающие вместе с ним ансамбль. Кроме того, на этих зданиях будет смонтирована архитектурно-художественная подсветка для подчеркивания их монументальности.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк отметил, что будущий ремонт предполагает утепление фасадов домов, ремонт крыш, реставрацию уникальных элементов, свойственных историческим зданиям, и разработку особых цветовых решений для того, чтобы здание гармонично вписывалось в архитектурный ансамбль.

Также сообщается, что в настоящее время разрабатывается архитектурно-художественная концепция улиц, касающаяся вывесок и информационных конструкций. Для этого изучается опыт других регионов, из которого будут использованы лучшие практики.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2021 году было отремонтировано 352 фасада зданий.