Нижегородский мясоперерабатывающий комплекс будет расширен за 4,5 млрд рублей Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский мясоперерабатывающий комплекс будет расширен за 4,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, ООО "Первый мясокомбинат" планирует расширить производство колбасных изделий и мясных деликатесов при поддержке Корпорации развития Нижегородской области. В настоящее время расширение находится на стадии проектирования.

По итогам расширения планируется, что производственная мощность предприятия увеличится более чем в два раза – с 10 до 24 тыс. тонн готовой продукции в год. Также более чем в два раза возрастет количество рабочих мест – с 650 до 1500.

Стоимость инвестпроекта составит более 4,5 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию второго для компании мясоперерабатывающего комплекса запланирован на 2023 год.

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко рассказал, что "Первый мясокомбинат" является одним из предприятий, активно инвестирующих средства в развитие производства и выпуск новых видов продукции в родном регионе.

По словам управляющего директора комбината Максима Плеханова, пандемия коронавируса привела к корректировке сроков начала реализации инвестпроекта, но не отменила его. Это будет одно из самых современных и технологичных производств в отрасли.

Ранее сообщалось, что около 40 крупных инвестпроектов на 200 млрд рублей планируется реализовать в Нижегородской области в 2022 году.