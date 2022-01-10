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Жители Канавинского района сдали 14 литров крови в рамках донорской акции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Канавинского района.
Согласно информации, в Канавинском районе прошла первая в 2022 году донорская акция, в рамках которой добровольцы сдали порядка 14 литров крови.
Всего в акции приняло участие 29 человек, сдавших кровь на базе мобильного комплекса заготовки крови Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой.
Сообщается, что перед забором крови медицинские работники измеряют вес, рост и пульс донора, обязательно проверяют артериальное давление, выясняют наличие соматических заболеваний и вредных привычек. В условиях пандемии забор крови проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
Также в администрации рассказали, что в 2021 году в рамках донорских акций было сдано 65 литров крови.
Ранее сообщалось, что для жителей Нижегородской области упростили вступление в регистр доноров костного мозга.
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