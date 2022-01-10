Причиной массового отравления юных футболистов в Лукоянове мог стать носитель норовируса из сотрудников кафе Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Причиной массового отравления юных футболистов в Лукоянове мог стать носитель норовируса из сотрудников кафе. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники Роспотребнадзора после изучения анализов больных установили, что причиной заболевания стал норовирус. Предполагается что источником заболевания является носитель норовируса из числа персонала пищеблока, а инфекция передалась через пищу.

При осмотре помещений и пищеблока гостиницы сотрудники управления выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства. Так, на кухне нарушались правила хранения готовых блюд, отсутствовали дезинфицирующие средства, а сотрудники не прошли медицинский осмотр.

В настоящее время кафе в гостинице, где проживали спортсмены, не функционирует.

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают расследование. Виновные в допущенных нарушениях будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, что массовое отравление юных футболистов из нескольких районов области произошло в Лукоянове 20 февраля.