Фото:
Причиной массового отравления юных футболистов в Лукоянове мог стать носитель норовируса из сотрудников кафе. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, сотрудники Роспотребнадзора после изучения анализов больных установили, что причиной заболевания стал норовирус. Предполагается что источником заболевания является носитель норовируса из числа персонала пищеблока, а инфекция передалась через пищу.
При осмотре помещений и пищеблока гостиницы сотрудники управления выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства. Так, на кухне нарушались правила хранения готовых блюд, отсутствовали дезинфицирующие средства, а сотрудники не прошли медицинский осмотр.
В настоящее время кафе в гостинице, где проживали спортсмены, не функционирует.
Сотрудники Роспотребнадзора продолжают расследование. Виновные в допущенных нарушениях будут привлечены к административной ответственности.
Напомним, что массовое отравление юных футболистов из нескольких районов области произошло в Лукоянове 20 февраля.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+