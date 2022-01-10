Строительство первого в России автомобильного моста из алюминия началось в Нижегородской области Общество

Чертеж моста Фото: Алюминиевая ассоциация

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство первого в России автомобильного моста из алюминия началось в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Алюминиевой ассоциации.

Согласно информации, мост через реку Линда длиной 72 метра возводится в городе Бор на автодороге Толоконцево – Могильцы. Сооружение будет состоять из четырех алюминиевых пролетов по 18 метров каждый. Строители уже забили первые сваи.

Ожидается, что открытие состоится в 2024 году. Новый мост расположится справа от старого, построенного в начале 1980-х годов.

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией НИУ МГСУ, д.т.н., профессора Андрея Коргина, такой мост практически не требует эксплуатационных затрат, в отличие от стальных мостов, которым необходимо регулярное восстановление антикоррозийного покрытия.

Напомним, что первый в стране пешеходный алюминиевый мост был построен в 2017 году также в Нижегородской области. Он располагается в Афонино.



В мире построено более 1000 пешеходных и автомобильных мостов из алюминиевых сплавов. По числу введенных в эксплуатацию алюминиевых мостов первое место занимает Китай, также среди лидеров США, Канада, страны Западной и Северной Европы. В России с 2017 года построено восемь алюминиевых пешеходных мостов: два – в Нижегородской области, три – в Красноярске, два – в Москве и один – в Туле.