Схему трамвайной линии в Щербинки планируется изменить

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Схему трамвайной линии в микрорайон Щербинки планируется изменить. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, разработчики транспортной схемы ООО "Стройпроект" начали разрабатывать проект об изменении трассы планируемого продления трамвайной линии в Щербинки не по жилому кварталу, а вдоль проспекта Гагарина.
Это позволит трамваю курсировать в отдалении от жилых домов, но при этом он сохранит свою функцию скоростного внеуличного транспорта.
Ранее сообщалось, что более 42 млрд рублей планируется направить на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде.
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