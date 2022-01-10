Схему трамвайной линии в Щербинки планируется изменить Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Схему трамвайной линии в микрорайон Щербинки планируется изменить. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, разработчики транспортной схемы ООО "Стройпроект" начали разрабатывать проект об изменении трассы планируемого продления трамвайной линии в Щербинки не по жилому кварталу, а вдоль проспекта Гагарина.

Это позволит трамваю курсировать в отдалении от жилых домов, но при этом он сохранит свою функцию скоростного внеуличного транспорта.

Ранее сообщалось, что более 42 млрд рублей планируется направить на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде.