Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
22 февраля 2022 18:23  [318] Меню в школах Нижнего Новгорода будет расширено
22 февраля 2022 18:10  [266] Антон Гребень посетил пункт временного размещения жителей ДНР и ЛНР
22 февраля 2022 17:56  [231] Определен 101 полуфиналист конкурса "Флагманы образования. Студенты" из ПФО
22 февраля 2022 17:51  [240] Голосование за общественное пространство для благоустройства стартовало в Арзамасе
22 февраля 2022 17:36  [246] Нижегородская епархия создала оперативный штаб по оказанию помощи эвакуированным с Донбасса
22 февраля 2022 17:27  [233] Банк "Открытие": Лишь половина жителей ПФО отмечают гендерные праздники каждый год
22 февраля 2022 16:40  [237] Семью провалившихся под лёд лосей спасли в Лысковском районе
22 февраля 2022 16:18  [328] Схему трамвайной линии в Щербинки планируется изменить
22 февраля 2022 16:01  [1080] Строительство первого в России автомобильного моста из алюминия началось в Нижегородской области
22 февраля 2022 15:23  [215] "Парта Героя" появилась в школе №9 поселка Мулино Нижегородской области
Общество

Схему трамвайной линии в Щербинки планируется изменить

22 февраля 2022 16:18  [328] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Схему трамвайной линии в микрорайон Щербинки планируется изменить. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, разработчики транспортной схемы ООО "Стройпроект" начали разрабатывать проект об изменении трассы планируемого продления трамвайной линии в Щербинки не по жилому кварталу, а вдоль проспекта Гагарина.

Это позволит трамваю курсировать в отдалении от жилых домов, но при этом он сохранит свою функцию скоростного внеуличного транспорта.

Ранее сообщалось, что более 42 млрд рублей планируется направить на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Трамвай Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph