Более 42 млрд рублей планируется направить на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 42 млрд рублей планируется направить на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, на совещании под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Григоренко по вопросу реализации проектов комплексного развития городского электрического транспорта стало известно, что Нижегородская область одной из первых регионов страны направила заявку на модернизацию городского электротранспорта.

Общая стоимость проекта с учетом региональной заявки составит 42,5 млрд рублей.

Глеб Никитин рассказал, что эти средства планируется направить реконструкцию почти 100 километров трамвайных путей, а также на строительство двух новых трамвайных веток - в Сормовском и Приокском районах.

Также губернатор отметил, что планируется приобрести 360 единиц транспорта, провести реконструкцию старых и строительство новых тяговых подстанций, ремонт и реконструкцию электрохозяйства.

Ранее сообщалось, что реформа общественного транспорта Нижегородской агломерации обойдётся в 117 млрд рублей.

Так, в рамках модернизации планируется закупка 202 трамваев и 157 троллейбусов. Также в Нижнем Новгороде будут построены 24 км новых трамвайных путей - в Сормовском и Приокском районах. Развитие метрополитена предполагается по двум направлениям: в сторону пл.Сенной и в центр Сормова.