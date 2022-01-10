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Педофил задержан в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, 16 февраля на ул. Е. Рубинчика в Сормове подозреваемый совершил "иные действия сексуального характера" в отношении 8-летней девочки, после чего скрылся с места преступления.
В ходе следственных действий 22 февраля был задержан 44-летний мужчина.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 132 ч.4 п. "б" УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В настоящее время следователи СК работают с подозреваемым. После этого ему будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов.
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