Поиск подрядчика для строительства ФОКа по адаптивным видам спорта в Дзержинске начнётся в I квартале 2022 года Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министерство строительства Нижегородской области планирует в ближайшее время начать конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для строительства ФОКа по адаптивным видам спорта в Дзержинске.

Как уточнили в ведомстве, стоимость строительства составляет 1,26 млрд рублей. Торги объявят в I квартале 2022 года, и строительство начнётся уже в этом году.

Глава Дзержинска Иван Носков рассказал, что это будет один из дорогостоящих проектов подготовки города к столетнему юбилею, который поддержало правительство Нижегородской области.

"Новый ФОК - ожидаемый для Дзержинска и его жителей проект, ведь паралимпийскому спорту в городе уделяется особое внимание, у нас живут и тренируются чемпионы России, Европы, мира, Олимпийских игр. ФОК станет отличной тренировочной базой, настоящим подарком для спортсменов всего региона", - сообщил мэр.

Под строительство ФОКа выделен земельный участок на ул.Будённого площадью 29,9 тыс. кв.м.

По проекту, Центр будет состоять из крытой ледовой арены с искусственным льдом, универсального игрового спортивного зала, нескольких бассейнов, тренажёрного зала, зала общефизической подготовки, а также медико-восстановительного центра.

В спорткомплексе смогут заниматься не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и все желающие местные жители.

Напомним, в ходе прямой линии Глеба Никитина нижегородские паралимпийцы подняли вопрос строительства в Нижегородской области единого центра для занятий адаптивными видами спорта. "Проблему очень хорошо знаю, прекрасно помню. Обсуждали её при посещении Дзержинска. Всегда говорил о том, что эту задачу надо решить. Это дело чести", - подчеркнул тогда Глеб Никитин.

Инициатива Нижегородской области о строительстве в Дзержинске регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта получила поддержку правительства Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что пять новых спортивных объектов откроется в Нижегородской области в 2022 году.