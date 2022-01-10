Нижегородская епархия создала оперативный штаб по оказанию помощи эвакуированным с Донбасса

Митрополит Георгий
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Нижегородская епархия создала оперативный штаб по оказанию помощи жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
Согласно информации, за каждым пунктом размещения будет закреплён священнослужитель. Каждый из этих клириков будет посещать прибывших и оказывать посильную поддержку, прежде всего, совершать богослужения и молитвы, проводить духовные беседы.
Также к работе будут привлечены социальные работники приходов и православные волонтеры.
Кроме того, митрополит Георгий поручил организовать паломнические поездки по святым местам Нижнего Новгорода и Дивеева, а также помочь жителям ДНР и ЛНР с посещением богослужений в нижегородских храмах.
Ранее сообщалось, что волонтёры и депутаты окажут всю необходимую помощь прибывшим в Нижегородскую область жителям Донбасса.
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