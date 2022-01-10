Нижегородская епархия создала оперативный штаб по оказанию помощи эвакуированным с Донбасса Общество

Митрополит Георгий Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская епархия создала оперативный штаб по оказанию помощи жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Согласно информации, за каждым пунктом размещения будет закреплён священнослужитель. Каждый из этих клириков будет посещать прибывших и оказывать посильную поддержку, прежде всего, совершать богослужения и молитвы, проводить духовные беседы.

Также к работе будут привлечены социальные работники приходов и православные волонтеры.

Кроме того, митрополит Георгий поручил организовать паломнические поездки по святым местам Нижнего Новгорода и Дивеева, а также помочь жителям ДНР и ЛНР с посещением богослужений в нижегородских храмах.

Ранее сообщалось, что волонтёры и депутаты окажут всю необходимую помощь прибывшим в Нижегородскую область жителям Донбасса.