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Анонсы событий для СМИ на 22 февраля 2022 года
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Общество

Волонтёры и депутаты окажут всю необходимую помощь прибывшим в Нижегородскую область жителям Донбасса

22 февраля 2022 14:20  [98] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Добровольцы волонтёрского центра "Единой России" помогают жителям Донбасса, прибывшим в Нижегородскую область. Об этом сообщает НРО партии.

Волонтёры встречают эвакуированных, помогают им обустроиться в пунктах временного размещения. Также активисты будут дежурить в местах пребывания беженцев, помогать им в организации быта, заниматься с детьми, проводить разъяснительную и информационную работу.

Необходимую помощь людям, эвакуированным из ДНР и ЛНР, окажут и депутаты "Единой России" всех уровней.

"Сейчас все жители Донбасса, приехавшие в Нижегородскую область, распределены по пунктам временного размещения. Они обеспечены всем необходимым. Для размещения людей у нас задействованы шесть муниципалитетов Нижегородской области. Мы приняли решение, что за каждым местом проживания жителей Донбасса мы закрепим депутатов всех уровней. Они должны быть всегда с ними на связи, чтобы мы понимали, в какой конкретно помощи жители будут нуждаться", - сказал губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

Напомним, сегодня ночью в регион прибыл поезд с эвакуированными с территории ДНР и ЛНР. С размещением им помогали добровольцы волонтёрского центра "Единой России".

"Наша основная задача была встретить прибывших, разделить их по группам, чтобы люди не терялись, и сопроводить их до автобусов. Многие дети спали, женщинам было тяжело справиться одним. Мы помогали донести вещи. После чего помогали людям заселиться в пункте временного размещения. Узнавали, что им нужно, какая помощь необходима в первую очередь", - рассказала руководитель аппарата регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Анастасия Горбачева.

Также сегодня на заседании фракции "Единой России" в Законодательном собрании будет озвучено предложение о внесении изменений в региональный закон "О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области". Депутаты предлагают расширить перечень граждан, которым может быть оказана бесплатная юридическая помощь, и включить в него приехавших их ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что Нижегородское региональное отделение "Единой России" открыло пункт приёма предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. Продукты длительного хранения, детское питание и вещи, средства гигиены, постельное бельё, предметы первой необходимости можно принести по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 38.

Также открыт счётт для сбора средств на приобретение необходимых товаров для отправки в места размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР.

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Теги:
беженцы Волонтеры Единая Россия
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