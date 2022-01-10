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Политика

Владислав Атмахов: ЛДПР поддерживает решение о признание независимости ДНР и ЛНР

23 февраля 2022 13:17  [172] Политика

ЛДПР поддерживает решение о признание независимости ДНР и ЛНР. ОБ этом заявил НИА "Нижний Новгород" председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции ЛДПР в нижегородском парламенте Владислав Атмахов.

"Многие спрашивают мое мнение о последних новостях, поэтому отвечу здесь сразу всем. ЛДПР поддерживает решение о признание независимости ДНР и ЛНР", - добавил собеседник агентства.

"И да! Пора сделать мощные шаги вперёд. Не надо бояться Запада. Нам безразлично мнение Запада и США! Новые санкции? Смешно. Мы живем в Великой стране. Здесь и сейчас происходят важнейшие исторические события, формирующие будущее нашего наследия. Эту дату, 22 февраля, можно уже прировнять к дню возвращения Крыма", - продолжил нижегородский парламентарий, добавив при этом, что "мы не нацелены на экспансию". "Мы хотим знать, что наша страна в безопасности. Когда фокус внимания сместиться, будут глобальные перемены во внутренней политике. Правильные, динамичные, хорошие. Важно опираться на наш богатый исторический опыт и не повторять ошибки прошлого", - особо подчеркнул Владислав Атмахов.

"Ну, и я не могу отметить тот факт, что очередной раз вся страна убедилась в мудрости и опытности Владимира Жириновского, который предупреждал, что все так и закончиться. А это очередной раз доказывает, что все необходимо прислушаться к ЛДПР и Владимиру Вольфовичу и действовать решительно, быстро и смело!" – подытожил депутат Заксобрания Нижегородской области.

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Теги:
Депутаты ЛДПР партии
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