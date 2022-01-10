Нижегородцы 23 февраля почтили память полководца Александра Суворова в регионе Общество

Нижегородцы 23 февраля почтили память полководца Александра Суворова в регионе

Нижегородские пограничники и волонтёры возложили цветы к памятнику А.В.Суворова в Нижнем Новгороде и селе Суворово Дивеевского района. Об этом сообщили организаторы мероприятия - нижегородское отделение "Волонтеры Победы".

Таким образом, жители региона в День защитника Отечества почтили память великого русского полководца.

Справка

Александр Васильевич Суворов - русский полководец, основоположник русской военной теории. Генерал-фельдмаршал, генералиссимус, генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, великий маршал войск пьемонтских, кавалер всех российских орденов своего времени. Будучи полководцем, он не проиграл ни одного сражения, неоднократно вдребезги разбивал значительно превосходящие по численности силы противника. Всего было им пройдено более 60 сражений и боёв. Известен он не только храбрость и выдержкой, но и своей заботой о солдатах.