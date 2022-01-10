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Анонсы событий для СМИ на 24 февраля 2022 года
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Общество

Нижегородский аэропорт работает в штатном режиме

24 февраля 2022 10:18  [73] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский аэропорт работает в штатном режиме. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова.

Согласно информации, в настоящее время воздушная гавань города работает в штатном режиме.

При этом на 24 февраля из закрытых Росавиацией направлений запланирован лишь один рейс на прилёт и один на вылет из Ростова-на-Дону (аэропорт Платов).

Напомним, что Росавиация приостановила полеты в 12 городов на юге России. Это связано с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.

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Теги:
Авиасообщение Аэропорт
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