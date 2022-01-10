Нижегородский аэропорт работает в штатном режиме Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский аэропорт работает в штатном режиме. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова.

Согласно информации, в настоящее время воздушная гавань города работает в штатном режиме.

При этом на 24 февраля из закрытых Росавиацией направлений запланирован лишь один рейс на прилёт и один на вылет из Ростова-на-Дону (аэропорт Платов).

Напомним, что Росавиация приостановила полеты в 12 городов на юге России. Это связано с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.