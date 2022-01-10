Росавиация приостановила полеты в 12 городов на юге России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Росавиация приостановила полеты в 12 городов на юге России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, с 03:45 24 февраля и до 03:45 2 марта приостановлены полеты в ряд аэропортов в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.

Так, временно приостановлена работа аэропортов, в городах Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Запланированный на 24 февраля вылет в Ростов из Нижнего Новгорода также отменен.

Ранее утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

В Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев. По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.