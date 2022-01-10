"Эколант" создает самый большой в Нижегородской области шумозащитный экран Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Эколант" создает самый большой в Нижегородской области шумозащитный экран. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, площадь экрана составит более 17 тысяч кв.м. Его планируется запустить в эксплуатацию во II квартале 2022 года.

При этом планируется, что он обеспечит нормативные показатели по шуму на границе санитарно-защитной и жилой зон при работе строящихся и существующих объектов еще в период строительства электрометаллургического комплекса.

Объем инвестиций составит более 300 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день строители выполнили более 45% запланированных работ. Общая протяженность шумозащитного экрана составит 1700 метров, высота – 10 метров. В проекте предусмотрены самые современные технологии: конструкция толщиной 340 мм состоит из двух шумопоглощающих панелей толщиной 60 и 120 мм с воздушной прослойкой между ними в 150 мм, чтобы снизить звуковые вибрации.

Для расчета необходимых параметров шумозащитного экрана привлекли одного из лидеров на рынке инжиниринговых и экологических услуг - Группу компаний "Шанэко". Конструкцию экрана разработал завод "Сталькон" на основании результатов опытных лабораторных исследований.

Также отмечается, что в рамках проекта компания "Эколант" планирует благоустроить участок от шумозащитного экрана до находящейся рядом объездной дороги.

По словам директора компании "Эколант" Андрея Кухно, строительные работы были начаты именно с возведения экрана, чтобы он снижал шум от работ на стройплощадке комплекса, хоть ближайшие к будущему комплексу жилые дома и находятся на расстоянии более километра, за пределами санитарно-защитной зоны.

"В перспективе с запуском "Эколанта" вместе с другими техническим решениями, такими как установка глушителей и шумопоглощающих конструкций, экран обеспечит нормативные показатели по шуму. Кроме этого, в 2021 году на границе санитарно-защитной зоны мы высадили лесополосу из более 900 деревьев разных пород: лип, сосен, ив и тополей. Зеленые насаждения, помимо очистки воздуха, также будут снижать шумовую нагрузку на близлежащий населенный пункт", - сказал он.