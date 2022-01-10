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Экономика

Банк "Открытие" заявил о спокойной ситуации в нижегородских отделениях

24 февраля 2022 12:48  [108] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Банк "Открытие" заявил о спокойной ситуации в нижегородских отделениях. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе банка.

Согласно информации, Банк "Открытие" наблюдает спрос на конверсионные операции уже несколько дней. В настоящее время все операции выполняются в обычном режиме, а ограничений на проведение операций не вводилось.

Также в банке заявили, что запасов валюты достаточно для совершения валютообменных операций в обычном режиме. В отделениях ситуация спокойная.

Ранее сообщалось, что Сбербанк проработал сценарий для защиты средств нижегородцев. 

В то же время Банк России ввел запрет коротких продаж на российском финансовым рынке. "В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 11:00 и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке", - указано в сообщении.

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Теги:
Банки
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