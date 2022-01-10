Бывший кинотеатр "Спутник" в Нижнем Новгороде планируется переоборудовать в центр допобразования Общество

Проект центра Фото: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бывший кинотеатр "Спутник" в Нижнем Новгороде планируется переоборудовать в центр допобразования. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, разработкой проекта занималось ООО "СтройБизнесПроект" по заказу ЗАО "Авангард-Лота". Центр расположится в здании бывшего кинотеатра "Спутник" рядом с парком Кулибина по адресу ул. Максима Горького, 141.

По итогам заседания члены Архитектурного совета приняли данное решение за основу для дальнейшего проектирования с учетом технических рекомендаций. Скорректированный проект будет представлен в региональный Минград.

Кинотеатр "Спутник" появился в 1958 году. В начале 2000-х годов после капитального ремонта в нем открылся развлекательный комплекс MASTER PLAZA, в котором размещались ночной клуб T.E.A.T.R.O. и диско-клуб "Феличита". В настоящее время в здании находится бар "Баlаlайка".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылся центр дневного пребывания для слепоглухих.