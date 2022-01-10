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Бизнес

Нижегородский Минпром подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Союза машиностроителей России

24 февраля 2022 20:01  [118] Бизнес

Фото: АО "ЦНИИ "Буревестник"

Минпром Нижегородской области подписал соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с НРО Союза машиностроителей России.

Как рассказали в областном правительстве, церемония подписания соглашения состоялась в рамках заседания учёного совета НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Соглашение предусматривает совместную разработку целевых программ, которые включают в себя развитие промышленности, формирование в Нижегородской области научно-технической, технологической, экономической и социальной среды, способствующей динамичному развитию машиностроительного комплекса, а также оказание помощи машиностроительным предприятиям в вопросах взаимодействия с органами власти всех уровней.

"Союз машиностроителей" - объединение предприятий одной сферы деятельности, что дает больше возможностей как для выявления системных проблем в отрасли, так и для подготовки экспертных предложений, позволяющих исправить недостатки, усовершенствовать законодательство. Символично, что соглашение мы подписываем на территории Нижегородского государственного технического университета, так как важнейшим критерием для дальнейшего развития нижегородской промышленности и реализации инвестиционных проектов является наличие квалифицированных кадров. Рассчитываем совместно решать проблемы подготовки кадров, модернизации промышленных предприятий, господдержки и формирования нормативной базы", – сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам заместителя председателя НРО "СоюзМаша" Владимира Нефедова, НРО СоюзМаша России объединяет в себе крупнейшие предприятия машиностроительной отрасли, ее атомного, судостроительного и оборонного сегментов. Все эти предприятия необходимо обеспечить высококвалифицированными кадрами, для чего требуются интенсивные современные программы ранней профориентации. Поэтому региональное отделение подписало также соглашение о сотрудничестве с НГТУ. В документе отражено намерение совместно участвовать в проектах подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям предприятий ОПК и машиностроительной отрасли в целом. В соглашении закреплены задачи по внедрению инновационных достижений науки и техники в производственный процесс, совместному развитию новых комплексных направлений исследований, внедрению инновационных форм интеграции профессионального образования в производственную сферу.

"Это большая ответственность, поскольку мы должны нацеливать молодежь на специальности, которые действительно будут востребованы. Хочу отметить, что на базе НГТУ формируются команды для участия в многопрофильной олимпиаде "Инженеры будущего", студенты выступают в этих научных состязаниях с колоссальным успехом. Также на базе университета проходит многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" для школьников, и мы уверены, что совместно разработаем комплекс мер, способствующих популяризации инженерных специальностей. А взаимодействие с органами государственной власти – министерством промышленности, депутатами Законодательного собрания Нижегородской области – поможет нам на законодательном уровне учесть интересы отечественного машиностроительного комплекса по многим актуальным разделам экономической политики", – отметил Владимир Нефедов.

СПРАВКА:

Нижегородское РО "Союза машиностроителей России", сформированное в 2007 году, насчитывает 234 физических лица – членов регионального отделения и 25 юридических лиц, входящих в состав общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России". Из них 35% - предприятия оборонно-промышленного комплекса, включая авиастроение, судостроение, радиоэлектронику, промышленность обычных вооружений, промышленность боеприпасов и спецхимии, предприятия ГК "Росатом", 22% - предприятия электронной промышленности и микроэлектроники, 17% - предприятия автомобильной промышленности.

В составе НРО "СМ" нижегородские предприятия лидеры отечественного машиностроения, такие как АО "ГАЗ", АО "Завод 70-летия Победы", АО "Завод "Красное Сормово", филиал РСК МИГ АО "НАЗ «Сокол", АО НПП "Полет", АО "ЦНИИ "Буревестник" и другие. В ноябре 2020 года руководство Нижегородского регионального отделения "Союза машиностроителей России" было передано генеральному директору АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод") Георгию Закаменных.

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Теги:
Промышленность Соглашение
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