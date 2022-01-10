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Общество

Стратегию научно-технологического развития разработают в Нижегородской области

25 февраля 2022 14:47  [29] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Стратегию научно-технологического развития разработают в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, в разработке стратегии примут участие представители вузов, научных институтов, правительства региона, Нижегородского НОЦ и других организаций.

Глеб Никитин отметил, что решение о разработке стратегии научно-технологического развития было принято в целях повышение эффективности взаимодействия бизнеса и науки.

По словам губернатора, в регионе уже несколько лет ведется активная работа по систематизации деятельности в научной сфере. Благодаря созданию в рамках нацпроекта "Наука" одного из первых в стране научно-образовательных центров – Нижегородского НОЦ – вузы и другие научные организации региона реализуют совместные проекты,  а также выстраивают продуктивные взаимоотношения с бизнесом.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян рассказал, что в ближайшие месяцы совместно с Нижегородским НОЦ будет проведен ряд встреч с бизнесом, научно-образовательными организациями и институтами Академии наук, в ходе которых будут сформулированы актуальные задачи, а также возможности их решения, которые стоит включить в стратегию научно-технологического развития Нижегородской области до 2035 года.

Также заместитель губернатора добавил, что при разработке документа будет учитываться стратегия развития Нижегородской области до 2035 года, а также цели и задачи, обозначенные в национальном проекте "Наука и университеты".

Напомним, что на сегодняшний день участниками Нижегородского НОЦ являются 37 организаций: 9 университетов, 20 предприятий, одна управляющая компания, 4 института Российской академии наук, Корпоративный университет правительства Нижегородской области, исследовательский центр и Российский федеральный ядерный центр.

Ранее сообщалось, что участник Нижегородского НОЦ разработает квантовый повторитель.

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Теги:
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