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Общество

"Теплоэнерго" планирует сохранить темп обновления сетей на уровне 5% от их общей протяженности

25 февраля 2022 16:10  [56] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

АО "Теплоэнерго" в 2022 году планирует сохранить темп обновления сетей на уровне 5% от их общей протяженности. Об этом главе города Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву доложил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин в ходе выездного совещания на строительной площадке магистральной теплотрассы между ул. Ванеева и Штеменко.

По словам мэра города, по сообщениям в соцсетях и комментариях на "Платформе "Лобачевский" можно сделать вывод, что проблемы с теплоснабжением все равно остаются, хотя ситуация значительно лучше, чем несколько лет назад.

"Этому способствовала активная ремонтная компания нашей муниципальной компании "Теплоэнерго". Предприятие четвертый год подряд верстает производственную программу из расчета обновления 5% от общей протяженности теплосетей. И в этом году темп обещают сохранить, чтобы снизить аварийность", - отметил Юрий Шалабаев.

В свою очередь Илья Халтурин заметил, что магистральная теплотрасса отопления протяженностью более одного километра строится в рамках инвестиционной программы предприятия 2022 года для повышения надежности теплоснабжения 89 многоквартирных домов, пяти детских садов и трех школ в микрорайонах Кузнечика-1 и Кузнечиха-2.

Полностью сдать объект с выполнением благоустройства в летнем варианте планируется в мае. Всего же инвестиционная программа предприятия предусматривает строительство 33 новых участков тепловых сетей, реконструкцию 46 существующих, строительство двух центральных тепловых пунктов и техническое перевооружение на 40 объектах. В частности, в рамках инвестиционной программы запланированы такие крупные проекты как строительство теплотрассы-перемычки между 2 и 6 очередями от Нагорной теплоцентрали и реконструкция магистрали в районе Ковалихинской улицы.

"Межотопительный период у нас короткий, чтобы успеть выполнить всю производственную программу, мы третий год подряд работы по строительству новых сетей и реконструкции планируем на зимний период. Работы проводятся без ограничения подачи теплоносителя жителям. На сегодняшний день с начала года уже заменили 2.5 км теплосетей", - сообщил Илья Халтурин.

"А с марта мы приступим к плановой ремонтной компании, которая в этом году очень обширная. Для всех объектов, на которых будут проводиться работы, подготовлены резервные схемы подачи тепловой энергии, чтобы успеть провести необходимые замены и при этом сохранить качество подачи ресурса жителям", - сказал глава компании в заключение.

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Теги:
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