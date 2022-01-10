Программа туристического кешбэка завершится 1 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Программа туристического кешбэка завершится 1 марта. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

Согласно информации, продажи туров с кешбэком закончатся в 23:59 мск 28 февраля. Отправиться в поездки можно до 30 апреля включительно, в круизы – до конца мая.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Так, почти 700 тысяч человек приобрели поездок с кешбеком на сумму в 12 млрд рублей, а на карточки людям вернулось более 2,5 млрд рублей.

"Поэтому окно продаж будет завершено досрочно – в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать", - сказала Зарина Догузова.

Также сообщается, что в этом году будет открыто еще одно окно продаж - на осень-зиму. О точных датах будет сообщено позднее.

Напомним, что туристический кешбэк это государственная программа субсидирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. В рамках программы можно оплатить путешествие картой "Мир" и получить обратно на карту 20% от потраченной суммы.

Ранее сообщалось, что нижегородские аграрии смогут получить грант на развитие агротуризма в 2022 году.