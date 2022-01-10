Более 600 добровольцев очищают от снега места воинских захоронений в Нижегородской области Общество

Фото: "Волонтеры Победы"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 600 добровольцев очищают от снега места воинских захоронений в Нижегородской области. Об этом сообщает НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, к акции по уборке снега на мемориальных комплексах, памятниках и местах воинских захоронений присоединилось более 600 "Волонтеров Победы". Акция в честь Дня защитника Отечества продлится до конца февраля 2022 года.

Так, 25 января в Нижнем Новгороде "Волонтеры Победы" очистили от снега памятники на кладбище "Марьина роща" – захоронения участников Великой Отечественной войны и мемориал "Памяти нижегородцев, погибших в составе экипажей подводных лодок в годы Великой Отечественной войны".

Сообщается, что волонтеры очищают памятники, находящиеся на кладбищах или отдаленных территориях. Кроме того, добровольцы помогают с очисткой снега около подъездов и частных домов ветеранов ВОВ, в медицинских и социальных учреждениях, а представители школьных отрядов НРО ВОД "Волонтеры Победы" убирают снег на территории детских садов и школ.

Ранее сообщалось, что "Волонтеры Победы" помогают медработникам в 20 больницах и поликлиниках Нижнего Новгорода.