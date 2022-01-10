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Общество

Портрет участника ВОВ появился на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

26 февраля 2022 15:04  [66] Общество
Портрет участника ВОВ появился на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

Портрет участника ВОВ появился на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

Портрет участника Великой Отечественной войны Давида Абрамовича Гринспона размещен на фасаде трансформаторной подстанции на Московском шоссе.

По информации НРО ВОД "Волонтеры Победы", арт-объект создан в рамках проекта "Социальные граффити" во дворе дома, где  живет ветеран.

Руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина отметила, что проект продолжается.

"Первым его направлением и одним из самых важных является создание портретов ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны рядом с местом их проживания. Нас очень порадовало, что многие жители лично знают Давида Абрамовича и выражали благодарность за создание его портрета как символа памяти о Победе", - сказала Мария Самоделкина.

Сын героя Аркадий Гринспон поблагодарил НРО “Волонтеры Победы” за размещение портрета ветерана ВОВ.

Напомним, что портрет ветерана ВОВ появился на улице Красносельской в Нижнем Новгороде.

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