Портрет участника ВОВ появился на Московском шоссе в Нижнем Новгороде Общество

Портрет участника ВОВ появился на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

Портрет участника Великой Отечественной войны Давида Абрамовича Гринспона размещен на фасаде трансформаторной подстанции на Московском шоссе.

По информации НРО ВОД "Волонтеры Победы", арт-объект создан в рамках проекта "Социальные граффити" во дворе дома, где живет ветеран.

Руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина отметила, что проект продолжается.

"Первым его направлением и одним из самых важных является создание портретов ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны рядом с местом их проживания. Нас очень порадовало, что многие жители лично знают Давида Абрамовича и выражали благодарность за создание его портрета как символа памяти о Победе", - сказала Мария Самоделкина.

Сын героя Аркадий Гринспон поблагодарил НРО “Волонтеры Победы” за размещение портрета ветерана ВОВ.

Напомним, что портрет ветерана ВОВ появился на улице Красносельской в Нижнем Новгороде.