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Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
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Происшествия

Мужчина задержан за ложное сообщение о бомбе в Семеновском районе

27 февраля 2022 13:10  [100] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина задержан за ложное сообщение о бомбе в Семеновском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 25 февраля в отдел полиции поступило сообщение о нахождении опасного предмета в одном из учебных заведений района. Однако, прибывшие на место специалисты не обнаружили предметов, представляющих опасность.

В ходе оперативно-розыскных сотрудники полиции задержали 65-летнего жителя деревни Богоявление. Мужчина признал свою вину и рассказал, что совершил звонок, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 207 ч. 2 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Полиция Нижегородской области напомнила, что за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму до 1 млн. рублей, ограничения свободы на срок до 3 лет, принудительных работ на срок до 3 лет либо лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее сообщалось, что нижегородский СК возбудил уголовное дело из-за падения льда с кровли дома на ребенка.

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Теги:
Семенов
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