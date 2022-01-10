Нижегородский СУСК возбудил дело из-за падения льда с кровли дома на ребенка

По результатам доследственной проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("халатность"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.
По версии следствия, 13 января 2022 года в вечернее время на ул. Донецкой в Нижнем Новгороде с крыши дома упала наледь на ребенка.
На следующий день 6-летняя девочка была госпитализирована в больницу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что пострадавшему ребенку причинен легкий вред здоровью.
Следователи полагают, что в произошедшем виновата домоуправляющая компания, которая обслуживает данный дом. В ходе расследования действиям коммунальщиков будет дана юридическая оценка.
Напомним, что уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после падения льда на мужчину с кровли дома в Сормовском районе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+