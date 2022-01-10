Многоквартирный жилой дом и гостиница будут построены на ул. Грузинской в Нижнем Новгороде Общество

Проект зданий Фото: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Многоквартирный жилой дом и гостиница будут построены на ул. Грузинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, проект был подготовлен ООО "ТМА Никишина В.В." по заказу АО ИСК "Стройкомплект" и ООО "Еврострой".

Планируется, что высота гостиницы не превысит трех этажей, а за ней будет построен многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.

По итогам заседания члены Архитектурного совета приняли данное решение за основу для дальнейшего проектирования.

Ранее сообщалось, что архитектурный конкурс двух высоток на Черниговской набережной планируется провести в Нижнем Новгороде.