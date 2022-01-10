Проект зданий
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Многоквартирный жилой дом и гостиница будут построены на ул. Грузинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, проект был подготовлен ООО "ТМА Никишина В.В." по заказу АО ИСК "Стройкомплект" и ООО "Еврострой".
Планируется, что высота гостиницы не превысит трех этажей, а за ней будет построен многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.
По итогам заседания члены Архитектурного совета приняли данное решение за основу для дальнейшего проектирования.
Ранее сообщалось, что архитектурный конкурс двух высоток на Черниговской набережной планируется провести в Нижнем Новгороде.
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