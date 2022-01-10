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Общество

Архитектурный конкурс двух высоток на Черниговской набережной планируется провести в Нижнем Новгороде

25 февраля 2022 16:23  [36] Общество
Проект зданий

Проект зданий

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Архитектурный конкурс двух высоток на Черниговской набережной планируется провести в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, архитектурный совет при Минграде Нижегородской области совместно с общественным советом при региональном управлении государственной охраны ОКН обсудили первый вариант концепции мастер-плана по развитию Черниговской набережной в Нижнем Новгороде.

Архитектурное бюро "Остроженка" представило мастер-план двух участков общей протяженностью около 2 км – от Канавинского моста до метромоста и от метромоста до Молитовского моста. Отмечается, что при его создании не ставилась цель в достижении пределов разрешенной высотности зданий, чтобы сохранить природную доминанту – берег реки с перепадом высот, достигающим 100 метров.

Планируется, что на участке от Канавинского моста до метромоста будет размещена террасная застройка, связанная автомобильными проездами, пешеходными и велосипедными дорожками. На втором участке – от метромоста до Молитовского моста – было предложено строительство жилых домов с помещениями общественного назначения на нижних этажах и на крышах нежилых зданий. Вдоль реки на всем протяжении расположится прогулочная зона с пристанями для туристических судов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил рассмотреть возможность проведения архитектурного конкурса концепций двух высотных зданий, которые проектировщики предлагают построить у метромоста, на месте снесенного элеватора.

По словам главы региона, в концепции акцент нужно делать на существующие ценные градоформирующие объекты и ОКН. Также нельзя допустить визуальный ущерб Благовещенскому монастырю и церкви.

По итогам обсуждения было принято решение принять концепцию застройки за основу для дальнейшего проектирования и продолжить работу с учетом увязки проектного решения с формированием объединенной зоны охраны ОКН, уточнения параметров и их соответствия регламентам, а также с учетом замечаний членов архитектурного совета по отдельным композиционным вопросам.

Напомним, что в декабре прошлого года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Мастер-план разрабатывает АБ "Остоженка".

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Теги:
Благоустройство набережная Строительство
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