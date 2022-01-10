Центробанк повысил ключевую ставку до 20% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение о повышении ставки на 10,5% было принято на заседании совета директоров Банка России 28 февраля.

Согласно заявлению Центробанка, повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Кроме того, это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Сообщается, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

Напомним, что 11 февраля ЦБ уже повышал ключевую ставку до 9,5%.