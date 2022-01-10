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Анонсы событий для СМИ на 11 февраля 2022 года
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Экономика

Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%

11 февраля 2022 14:08  [94] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такое решение Банк России принял на заседании 11 февраля.

Таким образом, показатель возвращается на уровень мая 2017 года. 

Согласно заявлению Центробанка, инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска, а быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-6% в 2022 году и вернется к 4% в середине 2023 года.

Напомним, что в декабре ключевая ставка была повышена до 8,5%.

При этом 10 сентября прошлого года ключевая ставка была повышена на 25 б.п. до 6,75% годовых, до этого 23 июля - на 100 б.п. до 6,5% годовых, 11 июня - на 50 б.п. до 5,5% годовых, 23 апреля - на 50 б.п. до 5% годовых, 22 марта - на 25 б.п. до 4,5% годовых. До этого ключевая ставка оставалась неизменной на протяжении нескольких лет.

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Теги:
Банки ЦБ РФ
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