Банк России объявил о дополнительных мерах поддержки банков Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Банк России объявил о дополнительных мерах поддержки банков. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно информации, Центробанк разрешил банкам до 31 декабря 2022 года не ухудшать оценки качества и не создавать дополнительные резервы по следующим видам кредитов:

ссуды, выданные заемщикам, чье финансовое положение ухудшилось после 18 февраля этого года из-за действия новых санкций;

кредиты, которые уже были реструктурированы, даже если финансовое положение клиента сейчас не поменялось. ЦБ также рекомендовал банкам одобрять изменение условий по договорам и реструктуризацию заемщикам, кто пострадал от санкций после 18 февраля;

ссуды, обеспеченные имуществом I и II категории качества (например, наиболее ликвидными залогами в виде котируемых акций и облигаций). Оценивать стоимость такого имущества для расчета резервов теперь можно, опираясь на рыночные цены по состоянию на 18 февраля.

Кроме того, с 28 февраля регулятор распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотеке, что приведет к высвобождению около 733 млрд рублей собственных средств банков, которые они могут направить на кредитование. При выдаче новых кредитов и ипотеки банки пока по-прежнему должны будут формировать повышенные коэффициенты риска, но ЦБ заявил, что при необходимости пересмотрит и эти надбавки.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку до 20%.