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Банк России объявил о дополнительных мерах поддержки банков. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Согласно информации, Центробанк разрешил банкам до 31 декабря 2022 года не ухудшать оценки качества и не создавать дополнительные резервы по следующим видам кредитов:
Кроме того, с 28 февраля регулятор распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотеке, что приведет к высвобождению около 733 млрд рублей собственных средств банков, которые они могут направить на кредитование. При выдаче новых кредитов и ипотеки банки пока по-прежнему должны будут формировать повышенные коэффициенты риска, но ЦБ заявил, что при необходимости пересмотрит и эти надбавки.
Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку до 20%.
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