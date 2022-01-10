Межпоселковые газопроводы переносят из зоны строительства трассы М-12 в Нижегородской области

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Пять межпоселковых газопроводов перенесены из зоны строительства скоростной автомагистрали М-12, проходящей по территории Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпром газораспределение Нижний Новгород".
Как подчеркнули в компании, данные работы проводятся в рамках соглашения с Госкомпанией "Российские автомобильные дороги".
Согласно информации, на время работ были построены так называемые байпасы - обводные газопроводы для временной транспортировки газа. Врезки выполняются по технологии, которая позволяет заменять действующие участки газопроводов без снижения давления газа и отключения потребителей от газоснабжения.
Кроме того, в этом году компания перенесёт из зоны строительства трассы еще три участка межпоселковых газопроводов.
Напомним, в Нижегородской области началось строительство развязок на трассе М-12: около п. Мухтолово, рядом с Арзамасом и на пересечении с дорогой "Работки — Порецкое" рядом с Сергачом.
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