Строительство трех развязок на трассе М-12 началось в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ГК "Автодор"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство трех развязок на трассе М-12 началось в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Согласно информации, строительство началось на участках около п. Мухтолово, рядом с Арзамасом, где расположится развязка с Р-158 "Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов", и на месте будущей развязки на пересечении с дорогой "Работки — Порецкое" рядом с городом Сергач.

В настоящее время на первых двух строительных площадках устанавливаются стойки опор. Возле Сергача продолжается монтаж металлических пролетных строений, для жителей организуется временная объездная дорога.

Также сообщается, что помимо Нижегородской области, строительство идет в четырех регионах. Так, в Московской области возводят три развязки, во Владимирской — пять, в Чувашской Республике — две, в Татарстане — шесть.

Ранее сообщалось, что рабочее движение по части второго этапа М-12 во Владимирской области планируется открыть в конце 2022 года.

Напомним, что строительство трассы М-12 в Нижегородской области стартовало в январе 2022 года.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.