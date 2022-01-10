Дело сотрудника "Дирекции по строительству" о взятке при возведении "Школы 800" передано в суд Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Новгорода завершил расследование, а прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению главного энергетика АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" в покушении на мошенничество. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

По версии следствия, в декабре 2020 года заказчик строительства образовательного комплекса "Школа 800" сообщил о намерении привлечь к работам субподрядчика. Обвиняемый предложил генеральному директору другой строительной компании "продвинуть" его для заключения договоров субподряда с заказчиком. За свои услуги он попросил взятку в виде денег и иного имущества.

Согласно информации, в 2021 году сотрудник "Дирекции" "завладел денежными средствами руководителя строительной организации и его компании на сумму свыше 790 тысяч рублей, а в апреле 2021 года он стал пользоваться автомашиной Mercedes-Benz Е-class стоимостью более 6 млн 680 тысяч рублей, которая должна была в последующем перейти к нему в собственность".

После этого генеральный директор строительной фирмы обратился в правоохранительные органы с заявлением на действия фигуранта.

Напомним, в августе 2021 года главного энергетика "Дирекции по строительству" задержали, тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Вину по предъявленному обвинению фигурант признал частично. Мужчину отправили под домашний арест, с занимаемой должности он уволен.

В настоящее время его обвиняют по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ: покушение на мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.