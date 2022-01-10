"Ситикард" рассказал о работе банковских карт в нижегородском общественном транспорте

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Оплата пластиковой бесконтактной картой любой платежной системы любого банка по-прежнему работает в нижегородском общественном транспорте. Об этом сообщили в компании "Ситикард".
Согласно информации, оплата пластиковой бесконтактной картой продолжает работать в общественном транспорте.
Однако, пассажиры с картами банков группы ВТБ, "Совкомбанк", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк" и "Открытие" не смогут оплатить поездку с помощью платежных сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.
В связи с возникшими ограничениями в работе банковских платежных сервисов, "Ситикард" рекомендует пассажирам использовать другой способ безналичной оплаты проезда - транспортную карту.
Ранее сообщалось, что Apple Pay и Google Pay не будут работать с картами попавших под санкции банков.
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