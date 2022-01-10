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Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
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Общество

"Ситикард" рассказал о работе банковских карт в нижегородском общественном транспорте

28 февраля 2022 17:35  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Оплата пластиковой бесконтактной картой любой платежной системы любого банка по-прежнему работает в  нижегородском общественном транспорте. Об этом сообщили в компании "Ситикард".

Согласно информации, оплата пластиковой бесконтактной картой продолжает работать в общественном транспорте.

Однако, пассажиры с картами банков группы ВТБ, "Совкомбанк", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк" и "Открытие" не смогут оплатить поездку с помощью платежных сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

В связи с возникшими ограничениями в работе банковских платежных сервисов, "Ситикард" рекомендует пассажирам использовать другой способ безналичной оплаты проезда - транспортную карту.

Ранее сообщалось, что Apple Pay и Google Pay не будут работать с картами попавших под санкции банков.

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Теги:
Транспорт
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