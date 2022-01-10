Apple Pay и Google Pay не будут работать с картами попавших под санкции банков Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Apple Pay и Google Pay не будут работать с картами попавших под санкции банков. Об этом сообщил Центробанк России.

Согласно информации, карты банков, попавших под санкции, не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, при этом стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.

Под ограничения попали банки группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и Открытия.

Также клиенты этих банков не смогут расплачиваться картами за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

Отмечается, что денежные средства на счетах, привязанных к картам, полностью сохранены и доступны.

Ранее сообщалось, что Сбербанк проработал сценарий для защиты средств нижегородцев, а банк "Открытие" заявил о спокойной ситуации в нижегородских отделениях.