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Apple Pay и Google Pay не будут работать с картами попавших под санкции банков. Об этом сообщил Центробанк России.
Согласно информации, карты банков, попавших под санкции, не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, при этом стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.
Под ограничения попали банки группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и Открытия.
Также клиенты этих банков не смогут расплачиваться картами за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.
Отмечается, что денежные средства на счетах, привязанных к картам, полностью сохранены и доступны.
Ранее сообщалось, что Сбербанк проработал сценарий для защиты средств нижегородцев, а банк "Открытие" заявил о спокойной ситуации в нижегородских отделениях.
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