Инклюзивная школа "Маяк" открылась в Чкаловске Общество

Фото: Инклюзивный центр семьи и детства "Умка"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Инклюзивная школа "Маяк" открылась в Чкаловске. Об этом сообщает инклюзивный центр семьи и детства "Умка".

Согласно информации, инклюзивная школа "Маяк" это некоммерческая частная школа для учеников начальных классов, испытывающих сложности в обучении. Школа работает на базе центра семьи и детства "Умка". Пока ее учениками являются 7 детей, но планируется продолжить набор в классы и охватить сначала всю начальную, а потом и среднюю школу.

Центр "Умка" работает в Чкаловске с 2017 года. Его целью является создание комфортного и уютного пространства для социализации и адаптации особых и обычных детей. За время работы в центре прошли обучение 300 детей, из которых 87% - это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а 34% - дети с ограниченными возможностями здоровья. Каждый ребенок в центре обучается по индивидуальному графику.

В кружках центра "Умка" занимаются дети в возрасте от 1,5 до 16 лет. Выбрать можно более десятка направлений: английский язык, робототехника, лего-конструирование, йога, правополушарное рисование, журналистика, танцы, кулинария, а также индивидуальные занятия с логопедами и психологами.

По словам председателя нижегородской региональной общественной организации Инклюзивный центр семьи "Умка" Анны Белоусовой, школа поддерживается за счет президентских грантов. Также центр получает поддержку от правительства Нижегородской области, поэтому все услуги для детей бесплатные.

Ранее сообщалось, что проектно-сметную документацию на строительство двух школ в Арзамасе разработают в ближайшее время