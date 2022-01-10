Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
28 февраля 2022 18:58  [55] Инклюзивная школа "Маяк" открылась в Чкаловске
28 февраля 2022 18:28  [89] Митрополит Георгий провёл встречу с нижегородскими журналистами
28 февраля 2022 17:35  [190] "Ситикард" рассказал о работе банковских карт в нижегородском общественном транспорте
28 февраля 2022 17:02  [133] Более 220 млн рублей долгов за холодную воду и водоотведение взыскано в Нижегородской области
28 февраля 2022 16:03  [144] Победителям акции "В Новый год – без долгов" зачислят по три тысячи рублей на лицевые счета
28 февраля 2022 15:00  [412] Схема движения на улицах Максима Горького и Студеной изменится с 1 марта
28 февраля 2022 14:16  [185] Эвакуированные из Донбасса дети на этой неделе сядут за парты в нижегородских школах
28 февраля 2022 13:31  [172] День оказания бесплатной юрпомощи проведет центр "Единой России"
28 февраля 2022 12:56  [192] Межпоселковые газопроводы переносят из зоны строительства трассы М-12 в Нижегородской области
28 февраля 2022 12:26  [234] Еще более трех тысяч нижегородцев заразились коронавирусом за сутки
Общество

Инклюзивная школа "Маяк" открылась в Чкаловске

28 февраля 2022 18:58  [55] Общество

Фото: Инклюзивный центр семьи и детства "Умка"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Инклюзивная школа "Маяк" открылась в Чкаловске. Об этом сообщает инклюзивный центр семьи и детства "Умка".

Согласно информации, инклюзивная школа "Маяк" это некоммерческая частная школа для учеников начальных классов, испытывающих сложности в обучении. Школа работает на базе центра семьи и детства "Умка". Пока ее учениками являются 7 детей, но планируется продолжить набор в классы и охватить сначала всю начальную, а потом и среднюю школу.

Центр "Умка" работает в Чкаловске с 2017 года. Его целью является создание комфортного и уютного пространства для социализации и адаптации особых и обычных детей. За время работы в центре прошли обучение 300 детей, из которых 87% - это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а 34% - дети с ограниченными возможностями здоровья. Каждый ребенок в центре обучается по индивидуальному графику.

В кружках центра "Умка" занимаются дети в возрасте от 1,5 до 16 лет. Выбрать можно более десятка направлений: английский язык, робототехника, лего-конструирование, йога, правополушарное рисование, журналистика, танцы, кулинария, а также индивидуальные занятия с логопедами и психологами. 

По словам председателя нижегородской региональной общественной организации Инклюзивный центр семьи "Умка" Анны Белоусовой, школа поддерживается за счет президентских грантов. Также центр получает поддержку от правительства Нижегородской области, поэтому все услуги для детей бесплатные.

Ранее сообщалось, что проектно-сметную документацию на строительство двух школ в Арзамасе разработают в ближайшее время

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Чкаловск Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Евгений Гришковец. Монолог-концерт
Евгений Гришковец. Как я съел собаку
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph