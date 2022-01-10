Митрополит Георгий провёл встречу с нижегородскими журналистами Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился с нижегородскими журналистами 28 февраля. В ходе встречи он отметил, что все происходящие в настоящее время события неразрывно связаны с историей России.

“С эпохи Петра I произошёл сбой в цивилизации. Он фактически отказался от духа святой Руси - это святые, миряне, монашествующие, епископат, правители", - заявил владыка.

Митрополит Георгий отметил, что чтение Евангелия помогает трезвомыслию, но, к сожалению, Евангелие не изучают ни в школах, ни в вузах.

"События 1917 года поставили на грань существование русской цивилизации, то, что мы собирали тысячу лет. Потом были рост, развитие и вдруг 1991 год, распад страны”, - сказал глава Нижегородской и Арзамасской епархий и добавил, что сегодняшняя ситуация на Украине является следствием событий 1991 года.

“Правители СССР предали народ, разделили его. Сегодня наша задача - иметь консолидированное общество, иначе мы станем рабами последних рабов", - высказался митрополит.

"Встречаем с теплотой братьев и сестёр с Донбасса. Все тоскуют по своему дому, мужьям, детям. Они приятно удивлены встречей и приёмом на нижегородской земле. Мы увидели, что у многих есть потребность в молитве, десятки детей уже покрестили в нижегородских храмах. Обязательно поедем с ними в Дивеево. Уже есть те, кто не хочет отсюда уезжать. Мы стараемся помогать этим людям молитвой, заботой”, - рассказал владыка.