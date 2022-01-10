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Бизнес

Научный центр по исследованию продуктов построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода

28 февраля 2022 18:53  [56] Бизнес
Научный центр по исследованию продуктов построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Научный центр по исследованию продуктов построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Фото: Роспотребнадзор, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 28 февраля одобрил ряд заявок на участки для реализации проектов в регионе. Всего на совете было рассмотрено 20 инвестиционных проектов.Об этом рассказали в областном правительстве.

В частности, совет одобрил предоставление обществу с ограниченной ответственностью "Хилтон" участка площадью 1,3 тыс. кв. м в Ленинском районе.

Планируется, что компания в течение 16 месяцев построит там научный центр, специализирующийся на лабораторных исследованиях пищевых продуктов. Инвестор намерен вложить в проект 71 млн рублей.

Стоит отметить, что основными видами деятельности нижегородской компании "Хилтон" являются торговля преимущественно пищевыми продуктами, а также научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Ранее сообщалось, что около 40 крупных инвестпроектов на 200 млрд рублей планируется реализовать в Нижегородской области в 2022 году.

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Теги:
Инвестиции Наука Продовольствие
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