Научный центр по исследованию продуктов построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода
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Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 28 февраля одобрил ряд заявок на участки для реализации проектов в регионе. Всего на совете было рассмотрено 20 инвестиционных проектов.Об этом рассказали в областном правительстве.
В частности, совет одобрил предоставление обществу с ограниченной ответственностью "Хилтон" участка площадью 1,3 тыс. кв. м в Ленинском районе.
Планируется, что компания в течение 16 месяцев построит там научный центр, специализирующийся на лабораторных исследованиях пищевых продуктов. Инвестор намерен вложить в проект 71 млн рублей.
Стоит отметить, что основными видами деятельности нижегородской компании "Хилтон" являются торговля преимущественно пищевыми продуктами, а также научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Ранее сообщалось, что около 40 крупных инвестпроектов на 200 млрд рублей планируется реализовать в Нижегородской области в 2022 году.
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