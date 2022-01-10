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Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
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Общество

Число ложных звонков в службу "112" в Нижегородской области выросло до 13,8 тысяч

28 февраля 2022 19:36  [97] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В период с 21 по 27 февраля 2022 года в центр обработки вызовов системы "112" Нижегородской области поступило более 34, 5 тысяч обращений от жителей региона.  Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Отмечается, что за данный период на треть сократилось количество обращений граждан в службу газа - всего поступило 182 вызова.

На 10% снизилось число звонков в скорую помощь - до 8 189.  А вот число обращений за помощью пожарных и полицейских выросло на 2% - до 193 и 3 638 вызовов соответственно.

При этом, сотрудники службы зафиксировали рост числа ложных звонков. На прошлой неделе их было 13 813.

"Мы ещё раз обращаем внимание, что любой такой вызов с целью шалости или в состоянии алкогольного опьянения может стоить человеческой жизни", - подчеркнул начальник отдела центра обработки вызовов системы "112" Сергей Бучацкий.

Также сотрудники службы подчеркнули, что за ложный вызов спецслужб по телефону 112 предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 1 500 рублей.

Напомним, служба "112" принимает вызовы всех экстренных оперативных служб Нижегородской области по единому номеру телефона. Система работает круглосуточно, в составе дежурной смены есть психолог и переводчик. При этом позвонить на единый номер с мобильного телефона можно даже при отсутствии денежных средств на счету абонента, а также с телефона без SIM-карты. Кроме того, экстренную информацию на номер 112 можно отправлять и смс-сообщением.

Ранее сообщалось, что нижегородцы путают диспетчерские службы "112" и "122" при открытии больничного.

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Теги:
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