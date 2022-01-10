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Бизнес

Нижегородский РЦК в 1,5 раза перевыполнил план по вовлечению компаний в нацпроект "Производительность труда"

01 марта 2022 10:36  [112] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Региональный центр компетенций Нижегородской области в 1,5 раза перевыполнил план по вовлечению компаний в национальный проект "Производительность труда". Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, в нацпроекте есть ключевые показатели для каждого субъекта федерации, в частности, количество предприятий, которое должен привлечь региональный центр компетенций. Для Нижегородской области такой показатель на конец 2021 года составлял 44 предприятия, а наш РЦК уже привлек 64, что в 1,5 раза больше плана.

"Опыт позволяет нашим экспертам успешно работать не только с промышленными предприятиями, но и с предприятиями пищепрома, строительными организациями, компаниями, оказывающими различные услуги. А в прошлом году специалисты РЦК начали работать с таким важным для региона стратегическим объектом, как Нижегородский аэропорт", - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он отметил, что работу РЦК высоко оценили на федеральном уровне. А по итогам 2021 года центр занял первое место в стране среди 40 таких же центров.

Напомним, Нижегородская область вошла в топ-5 регионов-лидеров национального проекта "Производительность труда" в рейтинге Министерства экономического развития Российской Федерации, составленном в стране впервые.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Нижегородская область на постоянной основе находится в числе лидеров по реализации нацпроекта "Производительность труда", что подтверждают результаты рейтинга Минэкономразвития. У каждого региона-участника в национальном проекте заложены свои ключевые показатели, которые регион стабильно перевыполняет. Более чем на 70 процентов перевыполнен показатель по количеству предприятий-участников, в два раза - по числу сотрудников, обученных бережливым технологиям, и в три раза - по количеству созданных на предприятиях эталонных участков.

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Теги:
бизнес Нацпроект
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