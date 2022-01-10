Реконструкция нижегородского планетария начнется в 2022 году Общество

Визуализация планетария Фото: соцсети Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Реконструкция нижегородского планетария начнется в 2022 году. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Instagram-аккаунте.

Согласно информации, в 2022 году планируется привести в порядок пространство от планетария до метромоста, а также начать реконструкцию всего планетария им. Гречко. После реконструкции в нем появятся интерактивные выставки, макеты спутников и космических кораблей, обустроенные залы космонавтики и астрономии, офисные пространства, конференц-зал и многое другое.

Также глава города напомнил, что в прошлом году был обновлен большой зал и территория вокруг планетария. Там были обустроены газоны, поставлены новые урны и малые архитектурные формы.

Все работы по реконструкции Нижегородского планетария планируется завершить в 2023 году.

Ранее сообщалось, что модернизация нижегородского планетария завершится до конца 2022 года. Проект был профинансирован Роскосмосом на 20 млн рублей.