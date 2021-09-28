Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Борский мост полностью отремонтируют к декабрю
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Правительство утвердило календарь выходных в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 сентября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
29 сентября 2021 19:45  [133] Нижегородские проекты в области культуры получили грантовую поддержку на сумму 28,7 млн рублей
29 сентября 2021 18:16  [183] Автокинотеатр у стадиона "Нижний Новгород" посетили более 3,5 тыс. человек
29 сентября 2021 12:50  [211] Глеб Никитин вошёл в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина
28 сентября 2021 19:17  [405] Мемориальную доску Иосифу Кобзону установили на здании Нижегородского театра кукол
28 сентября 2021 19:00  [304] Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 18:12  [426] Модернизация нижегородского планетария завершится до конца 2022 года
27 сентября 2021 13:45  [956] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 27 сентября по 3 октября 2021 года
27 сентября 2021 11:16  [419] Нижегородский минкульт ищет новое помещение для выставки "Юрковка"
27 сентября 2021 10:30  [284] Региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье" стартовал в Нижегородской области
25 сентября 2021 16:10  [457] Вместе с Дороти: премьера мюзикла "Волшебник страны OZ" состоялась в Нижегородском ТЮЗе
Культура и отдых

Модернизация нижегородского планетария завершится до конца 2022 года

28 сентября 2021 18:12  [426] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Модернизация Нижегородского планетария им. Гречко завершится до конца 2022 года. Об этом в ходе пресс-тура сообщила журналистам директор планетария Галина Муромцева.

По ее словам, планетарий уже получил финансирование от корпорации Роскосмос на проведение работ (порядка 20 млн рублей). 

Деньги будут направлены на разработку проектно-сметной документации и дизайн-проекта реконструкции здания планетария. В частности, в планетарии запланирован ремонт фасадов и кровли, системы вентиляции и кондиционирования, а также благоустройство территории на крыше.

(аппарат "Планетарий", фото: НИА "Нижний Новгород")

Отдельно планируется ремонт зала "Астрономия". В нем установлен аппарат "Планетарий" - оптико-механический проектор, позволяющий проецировать на купол изображения различных небесных тел, а также моделировать их движение. Кроме него, в зале находится цифровой проектор.

Средства также пойдут на модернизацию технической базы.

Отметим, что "Большой звездный зал" нижегородского планетария открылся после модернизации на прошлой неделе. Работы проводились на средства компании Intel. Всего было выделено 15,5 млн рублей.

В зале установили новый высококонтрастный каркасно-вакуумный купольный экран и новую многоканальную акустическую систему (она находится за куполом). Зал оснащен высокотехнологичным оборудованием для проецирования видеопрограмм с разрешением более 4К (ранее 2К).

(Большой звездный зал, фото: НИА "Нижний Новгород")

Кроме того, впервые для планетария в России были изготовлены специальные кресла, обеспечивающие максимальный комфорт как при просмотре программ на куполе, так и в стандартном положении. У каждого кресла есть откидной столик.

В рамках модернизации было установлено новое освещение, в том числе подсветка ступеней и освещение по периметру купола.

Как рассказала Галина Муромцева, все системы зала теперь управляются с одного пульта.

"Это уникальная технология, в России она применена впервые, когда с одного пульта лектор может и запускать программу, и гасить цвет, и регулировать звук", - сказала она.

Сейчас "Большой звездный зал" позволяет планетарию проводить разноплановые мероприятия. Так, Галина Муромцева видит два направления работы - научно-просветительские программы и шоу, к которым относятся, например, концерты и спектакли под звездным небом. 

"Мы сейчас пересматриваем отношение к нашему репертуару и уровню тех лекций, того продукта, который в итоге мы представляем зрителям", - заявила она.

В ближайшее время планируется закупка и создание собственных полнокупольных фильмов. В планетарии работает отдел производства программ. Также сотрудникам этого отдела предстоит адаптировать старые неполнокупольные фильмы под новое оборудование. 

Согласно информации, сейчас в репертуаре планетария 17 полнокупольных, 10 синтетических и 50 научно-просветительских программ.

Ранее сообщалось, что в нижегородском планетарии состоится "Фестиваль неба".

Напомним, что у здания планетария установили памятник космонавту Георгию Гречко.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Планетарий Реконструкция Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph