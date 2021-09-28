Модернизация нижегородского планетария завершится до конца 2022 года Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Модернизация Нижегородского планетария им. Гречко завершится до конца 2022 года. Об этом в ходе пресс-тура сообщила журналистам директор планетария Галина Муромцева.

По ее словам, планетарий уже получил финансирование от корпорации Роскосмос на проведение работ (порядка 20 млн рублей).

Деньги будут направлены на разработку проектно-сметной документации и дизайн-проекта реконструкции здания планетария. В частности, в планетарии запланирован ремонт фасадов и кровли, системы вентиляции и кондиционирования, а также благоустройство территории на крыше.

(аппарат "Планетарий", фото: НИА "Нижний Новгород")

Отдельно планируется ремонт зала "Астрономия". В нем установлен аппарат "Планетарий" - оптико-механический проектор, позволяющий проецировать на купол изображения различных небесных тел, а также моделировать их движение. Кроме него, в зале находится цифровой проектор.

Средства также пойдут на модернизацию технической базы.

Отметим, что "Большой звездный зал" нижегородского планетария открылся после модернизации на прошлой неделе. Работы проводились на средства компании Intel. Всего было выделено 15,5 млн рублей.

В зале установили новый высококонтрастный каркасно-вакуумный купольный экран и новую многоканальную акустическую систему (она находится за куполом). Зал оснащен высокотехнологичным оборудованием для проецирования видеопрограмм с разрешением более 4К (ранее 2К).

(Большой звездный зал, фото: НИА "Нижний Новгород")

Кроме того, впервые для планетария в России были изготовлены специальные кресла, обеспечивающие максимальный комфорт как при просмотре программ на куполе, так и в стандартном положении. У каждого кресла есть откидной столик.

В рамках модернизации было установлено новое освещение, в том числе подсветка ступеней и освещение по периметру купола.

Как рассказала Галина Муромцева, все системы зала теперь управляются с одного пульта.

"Это уникальная технология, в России она применена впервые, когда с одного пульта лектор может и запускать программу, и гасить цвет, и регулировать звук", - сказала она.

Сейчас "Большой звездный зал" позволяет планетарию проводить разноплановые мероприятия. Так, Галина Муромцева видит два направления работы - научно-просветительские программы и шоу, к которым относятся, например, концерты и спектакли под звездным небом.

"Мы сейчас пересматриваем отношение к нашему репертуару и уровню тех лекций, того продукта, который в итоге мы представляем зрителям", - заявила она.

В ближайшее время планируется закупка и создание собственных полнокупольных фильмов. В планетарии работает отдел производства программ. Также сотрудникам этого отдела предстоит адаптировать старые неполнокупольные фильмы под новое оборудование.

Согласно информации, сейчас в репертуаре планетария 17 полнокупольных, 10 синтетических и 50 научно-просветительских программ.

Ранее сообщалось, что в нижегородском планетарии состоится "Фестиваль неба".

Напомним, что у здания планетария установили памятник космонавту Георгию Гречко.