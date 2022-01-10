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Общество

Правила прохождения медкомиссии после лишения водительских прав изменились с 1 марта

01 марта 2022 13:25  [35] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области с 1 марта начали действовать новые правила выдачи медицинских справок, необходимых для предъявления в Госавтоинспекцию. Об этом напомнили в отделе по организационно-аналитической работе регионального УГИБДД ГУ МВД России.

Согласно новому порядку, автомобилистам, которым предстоит возврат водительского удостоверения после лишения, в обязательном порядке придётся сдавать анализы мочи и крови.

В ГИБДД уточнили, что речь идёт только о водителях, которых лишали прав за нетрезвое вождение, в том числе и отказавшихся от медицинского освидетельствования, а также тех, кто привлекался по ст. 264.1 УК РФ, или частям статьи 264 УК РФ, связанных с состоянием опьянения водителя.

Кроме изменения правил прохождения медкомиссии с 1 марта 2022 года будут скорректированы правила оформления медицинских справок - уже на новом бланке.

Напомним, согласно приказу МВД России от 19 октября 2021 года, с 1 марта 2022 года автошколы в течение 10 рабочих дней до начала практического обучения вождению будут обязаны предоставить в Госавтоинспекцию списки лиц, проходящих обучение, для проверки сведений по ним на предмет лишения права управления транспортом, а также сведений о медицинских организациях, выдавших им медицинские заключения.

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Теги:
ГИБДД Медицина и здоровье
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