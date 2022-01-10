Последний пролёт на мосту через Оку на М-12 планируется замкнуть в 2023 году Общество

Фото: ГК "Автодор"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На втором по значимости мосту будущей скоростной автомагистрали М-12 идёт возведение пилонов высотой 80 метров. Как сообщили в ГК "Автодор", к маю 2023 года строители планируют замкнуть последний пролёт на мосту, чтобы можно было по нему не только пройти, но и проехать.

Протяжённость этого мостового перехода, соединяющего Владимирский и Нижегородский берега – 1377,6 м. Он является частью 4-го этапа строительства М-12. В настоящее время на данном этапе, протяжённость которого составляет 123 км, работает 1800 человек и 700 единиц техники.



Третий по протяжённости мост на М-12 – мост через реку Суру – соединит Нижегородский и Чувашский берега. На строительстве данного объекта задействовано порядка 400 человек и более 60 единиц техники. Длина мостового перехода через реку Суру – 930,5 м, а 25-метровая ширина позволит обеспечить движение транспорта по двум полосам в каждом направлении.

Стоит отметить, что между пойменным правым берегом сос тороны Чувашии и высоким левым Нижегородским берегом разница отметок составляет порядка 74 метров. Этот рельеф строители будут выравнивать, чтобы сократить разницу между крайними опорами до 27 метров. В настоящее время на левом берегу разрабатывается выемка глубиной 28 м и объёмом порядка 1 млн 900 тысяч кубометров грунта.



Благодаря сооружению путешественники, а также жители Сергача (Нижегородская область) и Шумерли (Чувашская Республика) смогут экономить время на поездку.



На 6-м этапе М-12 от моста через реку Сура идёт строительство развязки на пересечении с дорогой Чебоксары – Сурское. В Нижегородской области развязка будет построена в рамках 5-го этапа и расположится на пересечении с дорогой Работки – Порецкое около Сергача.



Протяжённость 6-го этапа М-12 составляет более 133 км и проходит по территории двух субъектов РФ: 45 км - по Нижегородской области и 85 км - по Чувашской Республике. На строительстве этапа в настоящий момент задействовано более 3500 работников, более 1000 единиц различной дорожно-строительной техники.



Для реализации проекта завершается обустройство шести основных баз, состоящих из асфальтобетонных, цементобетонных заводов, вахтовых городков, площадок для складирования инертных материалов, в том числе одна база для строительства внеклассного моста через реку Суру.

Напомним, в Нижегородской области началось строительство развязок на трассе М-12: около п. Мухтолово, рядом с Арзамасом и на пересечении с дорогой "Работки — Порецкое" рядом с Сергачом.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.