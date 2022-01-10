Водитель компании "Автобан" в Нижегородской области получил тяжелую травму Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Водитель компании "Автобан" в Нижегородской области получил тяжелую травму. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Согласно информации, 28 февраля водитель самосвала и его сменщик меняли лопнувшую покрышку. При загрузке шины в кузов грузовика они подняли задний борт кузова и подставили под него деревянный брусок. Затем, при попытке его убрать борт самосвала резко упал, 49-летний водитель не успел отскочить в сторону. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму.

В настоящее время уточняются обстоятельства происшествия. Инспекция труда проводит проверку соблюдения норм охраны труда и устанавливает причины несчастного случая.

Ранее сообщалось, что сотрудник ГАЗа также получил тяжелую травму головы.